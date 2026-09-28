Venezuela ofreció dura pelea y cayó en la agonía ante Japón

La selección de Japón se impuso por un agónico 2-1 sobre Venezuela en un intenso partido amistoso disputado este lunes bajo una persistente lluvia en Hiroshima y que se resolvió en el tiempo de descuento gracias a un lanzamiento penal.

El primer tiempo mostró un trámite parejo y con escasas emociones debido a las complejas condiciones climáticas. La aproximación más clara llegó recién en los minutos añadidos de la etapa inicial para la "Vinotinto", cuando un cabezazo de Bryan Castillo fue desviado al límite por la defensa nipona y Christian Makoun no logró aprovechar el posterior rebote para abrir la cuenta.

El complemento arrancó con un ritmo frenético y los goles no tardaron en llegar. Apenas al primer minuto de la reanudación (46'), Kevin Kelsy culminó una lucida maniobra colectiva para adelantar al conjunto sudamericano. No obstante, los "Samuráis Azules" respondieron con rapidez a los 49', emparejando las acciones a través de Ayase Ueda tras una precisa asistencia de Junya Ito.

Cuando el compromiso parecía encaminado a la igualdad definitiva, una infracción dentro del área de Yangel Herrera sobre Takefusa Kubo en el tiempo extra provocó la sanción de la pena máxima. Ueda no falló desde los doce pasos, firmó su doblete y sentenció la victoria final de los asiáticos.