Jorge Segovia respondió crítica del Sifup: Usó imagen de un regalo de Luis Marín

Jorge Segovia reaccionó a una publicación del Sifup y respondió de forma directa al mensaje que el sindicato compartió en su cuenta oficial. Desde el gremio señalaron en redes sociales que "todos sabemos qué representa y a quien representa Jorge Segovia. Tenemos buena memoria", lo que generó la réplica del empresario español.

La respuesta de Segovia llegó a través de su cuenta personal, donde publicó una fotografía de una camiseta autografiada por Luis Marín, actual presidente del gremio. Junto a la imagen, escribió: "Camiseta que me regaló Luis Marín cuando llegó a la selección. Sobran las palabras. Yo también tengo memoria".

En la imagen, la camiseta va firmada con una dedicatoria al empresario: "Con mucho cariño para quien ha sido muy importante en este logro", apunta el mensaje, con una firma del actual máximo dirigente del Sifup.

El intercambio se produjo en medio del regreso público de Segovia a la escena del fútbol chileno a través de una serie de entrevistas durante su visita a Chile.