Un millón doscientas mil personas asistieron este domingo -según los organizadores- a la misa de Corpus Christi del papa León XIV en la plaza de Cibeles de Madrid; el acto más multitudinario de su visita a España.

Tras un recorrido en papamóvil por varias calles de la ciudad -durante el que se detuvo en más de una ocasión, por ejemplo para bendecir a algunas guaguas-, el pontífice llegó al famoso punto madrileño poco antes de las 10:00 horas locales (04:00 de la madrugada en Chile), y fue recibido por reyes de España, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la ministra de Educación, Milagros Tolón; y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

El líder católico fue recibido entre gritos de "¡viva el papa!", y recorrió el Paseo del Prado y rodeó la plaza de Neptuno para saludar a la multitud allí congregada.

Ya de vuelta en Cibeles, recibió de manos del alcalde Martínez la Llave de Oro de la ciudad, antes de dar comienzo a la ceremonia.

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