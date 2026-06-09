Sifup denunció que hincha de Unión Española agredió al hijo de un futbolista de San Felipe

El Sifup denunció un grave hecho ocurrido durante el partido entre Unión Española y Unión San Felipe, válido por la fecha 15 de la Liga de Ascenso 2026, luego que, según apuntaron en un comunicado, un hincha local agredió al hijo de un futbolista del equipo rival en el Estadio Santa Laura.

"Durante el partido un hincha de los locales agredió al hijo del futbolista profesional Andrés Fernández, jugador de Unión San Felipe", informó el sindicato, que agregó que "la víctima, un niño de tan solo 12 años, resultó con un hematoma en uno de sus ojos".

La organización gremial apuntó a la gravedad del hecho y sostuvo que resulta "absolutamente incompatible con cualquier estándar mínimo de seguridad y convivencia en el fútbol profesional".

Además, remarcó que "los futbolistas profesionales tienen derecho a desarrollar su actividad en un entorno libre de violencia e intimidación" y que sus familiares deben asistir a los partidos sin exponerse a "agresiones físicas ni verbales".

Sifup informó que solicitó formalmente a la ANFP "la apertura inmediata de una investigación" y pidió requerir al club organizador "todos los antecedentes disponibles relacionados con el incidente", incluidos registros audiovisuales, informes de seguridad, reportes de guardias, informes del delegado del partido, actas oficiales y cualquier otro antecedente pertinente.

El sindicato también solicitó "denunciar y remitir los antecedentes a los órganos jurisdiccionales y disciplinarios competentes", junto con "evaluar la implementación urgente de protocolos específicos destinados al resguardo y protección de familiares de futbolistas profesionales" e informar al gremio las medidas adoptadas y las conclusiones de la investigación.

El partido concluyó con un empate 2-2 y en una de las tribunas hubo una pelea entre hinchas de ambas escuadras, cuando se jugaban los últimos minutos, lo que quedó registrado en imágenes difundidas en redes sociales.