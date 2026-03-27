La Roja presentó su nómina para el Sudamericano sub 17 en Paraguay
Chile tiene plantel listo para el certamen continental.
El capitán Esteban Páez (U. de Concepción) lidera la convocatoria
Chile tiene plantel listo para el certamen continental.
El capitán Esteban Páez (U. de Concepción) lidera la convocatoria
A través de sus canales oficiales, la selección chilena dio a conocer su lista de 23 convocados para disputar el Sudamericano sub 17 en Paraguay, que otorgará siete pasajes al Mundial de la categoría.
Ariel Leporati mantuvo la base del equipo sub 16 que viene de ser subcampeón de la Copa UC y del Torneo Internacional Jóvenes Promesas de Córdoba.
El cuadro nacional es comandado por el capitán Esteban Páez, quien ya ha tenido acción en la Liga de Primera y un gol con Universidad de Concepción. El arquero Vicente Villegas, de Coquimbo Unido, también ha sumado minutos en la presente campaña.
También destacan los llamados de Bautista Andrade y Jonathan Guerrero, que juegan en el fútbol argentino para Huracán e Independiente, respectivamente.
Universidad Católica es el club que más futbolistas aportó a esta nómina con siete. En contraparte, Colo Colo no sumó seleccionados para el torneo, que se disputará entre el 3 y 19 de abril y tendrá a La Roja en el Grupo A junto al local Paraguay, Colombia, Ecuador y Uruguay.
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