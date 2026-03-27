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Tópicos: Deportes | Fútbol | Sub 17

La Roja presentó su nómina para el Sudamericano sub 17 en Paraguay

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Chile tiene plantel listo para el certamen continental.

La Roja presentó su nómina para el Sudamericano sub 17 en Paraguay
 @epaaez (Instagram)

El capitán Esteban Páez (U. de Concepción) lidera la convocatoria

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A través de sus canales oficiales, la selección chilena dio a conocer su lista de 23 convocados para disputar el Sudamericano sub 17 en Paraguay, que otorgará siete pasajes al Mundial de la categoría.

Ariel Leporati mantuvo la base del equipo sub 16 que viene de ser subcampeón de la Copa UC y del Torneo Internacional Jóvenes Promesas de Córdoba.

El cuadro nacional es comandado por el capitán Esteban Páez, quien ya ha tenido acción en la Liga de Primera y un gol con Universidad de Concepción. El arquero Vicente Villegas, de Coquimbo Unido, también ha sumado minutos en la presente campaña.

También destacan los llamados de Bautista Andrade y Jonathan Guerrero, que juegan en el fútbol argentino para Huracán e Independiente, respectivamente.

Universidad Católica es el club que más futbolistas aportó a esta nómina con siete. En contraparte, Colo Colo no sumó seleccionados para el torneo, que se disputará entre el 3 y 19 de abril y tendrá a La Roja en el Grupo A junto al local Paraguay, Colombia, Ecuador y Uruguay.

- Revisa la convocatoria de La Roja sub 17:

Arqueros

  • Vicente Villegas (Coquimbo Unido)
  • Cristóbal del Río (Universidad Católica)
  • Bautista Andrade (Huracán, Argentina)

Defensas

  • Esteban Páez (Universidad de Concepción)
  • Tomás González (Audax Italiano)
  • Dylan Erazo (Universidad de Chile)
  • Lucas López (Curicó Unido)
  • Antonio Cannoni (Universidad Católica)
  • León Palma (Universidad Católica)
  • Martín Barrios (Universidad Católica)
  • Baltazar Oróstica (O'Higgins)

Mediocampistas

  • Ignacio Cerda (O'Higgins)
  • Sebastián Melgarejo (Huachipato)
  • Nicolás Marinetti (Universidad de Chile)
  • Renato Vera (Everton)
  • Joaquín Muñoz (O'Higgins)

Delanteros

  • Amaro Riveros (Universidad Católica)
  • Amaro Pérez (Universidad Católica)
  • Diego Avendaño (Curicó Unido)
  • Byron Barrera (Deportes Iquique)
  • Fabián Donoso (Universidad de Chile)
  • Bayron Lizama (Universidad Católica)
  • Jonathan Guerrero (Independiente, Argentina)

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