La Roja se mide ante Uruguay en su debut en el Sudamericano Sub 17

La Roja se mide ante Uruguay este viernes en su debut en el Sudamericano Sub 17 en el Estadio Carfem de Ypané, Paraguay, donde la escuadra dirigida por Ariel Leporati buscará comenzar con el pie derecho en el torneo.

Chile 1-1 Uruguay. Finalizado. Estadio Carfem de Ypané, Paraguay.

0-1: 11' Gabriel Da Silva (URU); 1-1: 90+3' Lucas López (CHI)

