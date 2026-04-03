Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Sudamericano sub 17

La Roja se mide ante Uruguay en su debut en el Sudamericano Sub 17

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El torneo se disputará en la ciudad de Ypané en Paraguay.

La Roja se mide ante Uruguay en su debut en el Sudamericano Sub 17
 @LaRoja
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Roja se mide ante Uruguay este viernes en su debut en el Sudamericano Sub 17 en el Estadio Carfem de Ypané, Paraguay, donde la escuadra dirigida por Ariel Leporati buscará comenzar con el pie derecho en el torneo.

  • Chile 1-1 Uruguay. Finalizado. Estadio Carfem de Ypané, Paraguay.

0-1: 11' Gabriel Da Silva (URU); 1-1: 90+3' Lucas López (CHI)

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada