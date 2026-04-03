Tópicos: Deportes | Fútbol | Sudamericano sub 17
La Roja se mide ante Uruguay en su debut en el Sudamericano Sub 17
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Autor: Redacción Cooperativa
El torneo se disputará en la ciudad de Ypané en Paraguay.
El torneo se disputará en la ciudad de Ypané en Paraguay.
La Roja se mide ante Uruguay este viernes en su debut en el Sudamericano Sub 17 en el Estadio Carfem de Ypané, Paraguay, donde la escuadra dirigida por Ariel Leporati buscará comenzar con el pie derecho en el torneo.
0-1: 11' Gabriel Da Silva (URU); 1-1: 90+3' Lucas López (CHI)