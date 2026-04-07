Tópicos: Deportes | Fútbol | Sudamericano sub 17
La Roja sub 17 se mide con Colombia en la tercera fecha del Sudamericano
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Sigue el marcador en Cooperativa.cl.
Sigue el marcador en Cooperativa.cl.
Tras quedar libre en la jornada anterior, la selección chilena sub 17 disputa este martes la segunda fecha del Sudamericano de la categoría en Paraguay, chocando con Colombia en busca de tres puntos para presionar en el Grupo A.
- Sigue el resultado junto a Cooperativa.cl
1-0: 45+4' José Escorcia, de penal (COL)