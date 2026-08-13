"Me fui insultada y con una patada": Periodista chilena fue agredida por hincha argentina

Un amargo y repudiable momento vivió la periodista chilena Constanza Solar luego de ser agredida físicamente por una hincha local tras el partido entre Platense y Coquimbo Unido, válido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

A través de sus redes sociales, la comunicadora de TNT Sports denunció que el hecho ocurrió a la salida del Estadio Ciudad de Vicente López, en Buenos Aires, asegurando que fue atacada sin que existiera ningún tipo de provocación previa.

Según el relato de la profesional, la agresora la atacó únicamente tras percatarse de su nacionalidad. "Finalizó el partido y me llevé una patada. Una hincha me reconoció como chilena, obviamente, y me pegó una patada. Me duele mucho la pierna", expuso Solar en sus historias de Instagram.

En esa misma línea, la reportera entregó más detalles del lamentable episodio y reafirmó su inocencia ante el ataque: "Me pegó sin hacer nada", enfatizó, adjuntando además una fotografía de la mujer señalada como la responsable de la agresión.

Finalmente, la comunicadora resumió la amarga experiencia vivida en tierras trasandinas con una potente frase que rápidamente se viralizó en redes sociales: "Me fui insultada y con una patada".