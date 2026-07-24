Ronald Fuentes sobre Cristóbal Chadwick: No sabía que estaba acá ni conozco sus condiciones

Ronald Fuentes, técnico de Unión Española, se refirió a la presencia de Cristóbal Chadwick en el club, luego de que el jugador se incorporara al plantel de Proyección del conjunto hispano.

"Yo no sabía que estaba acá. El otro día me lo presentaron, pero no sé en qué condiciones habrá venido al club", señaló el entrenador en la previa del partido de este lunes ante Deportes Recoleta.

Fuentes agregó que "acá en el primer equipo, por lo menos, yo no lo conozco. No tengo conocimiento de sus condiciones, así que por este momento nosotros estamos con los jugadores que tenemos. Chadwick en estos momentos no está en la consideración del plantel".

Unión Española busca incorporar a otro extremo

El entrenador también confirmó que Unión Española trabaja en la contratación de un nuevo futbolista para la zona ofensiva. "Estamos viendo otro delantero, un extremo. Hemos visto a varios, hay uno que nos llama la atención y espero que esta semana podamos definirlo para que llegue lo antes posible", explicó.

Respecto de los refuerzos ya incorporados, Fuentes detalló que Nicolás Valencia puede desempeñarse como volante central, solo o acompañado, y destacó su capacidad técnica, asociación y búsqueda del juego hacia campo contrario.

También abordó el papel de Franco Ratotti, a quien utilizará como centrodelantero retrasado o cargado hacia una banda, pero con tendencia a ubicarse por dentro. El DT valoró además su juego aéreo ofensivo y defensivo.