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Tópicos: Deportes | Fútbol | Unión Española

Unión Española insiste a la U para contar con Bianneider Tamayo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro "hispano" quiere al defensor venezolano para el segundo semestre.

Unión Española insiste a la U para contar con Bianneider Tamayo
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Unión Española volvió a la carga e insiste a Universidad de Chile para contar con los servicios del defensor venezolano Bianneider Tamayo como refuerzo para el segundo semestre en la Liga de Ascenso.

Según Cooperativa Deportes, desde el "Romántico Viajero" quieren retenerlo a pesar de los múltiples contactos y tratativas que ha tenido el cuadro "hispano "para sumarlo como nueva incorporación.

El defensor venezolano de 21 años ha visto acción en seis partidos en el primer semestre, con un total de 360 minutos.

Bianneider Tamayo ya vistió la camiseta de Unión Española durante el año 2025, donde terminó cayendo a la Liga de Ascenso.

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