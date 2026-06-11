DT de La Calera cree que el TAS dejará sin validez sanción: "No hubo intención de sacar ventaja"

Unión La Calera recibió el castigo de la pérdida de seis puntos en el Campeonato Nacional por la irregular inscripción del argentino Axel Encinas y el uso de seis extranjeros en cancha en los triunfos ante Everton y Cobresal, respectivamente.

Sin embargo, el técnico del cuadro "cementero", Martín Cicotello tiene toda la confianza de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) deje sin validez la sanción, para así salir del fondo de la tabla de la Liga de Primera.

"Nosotros intentamos poder hacernos cargo de lo que nos toca, que es el día a día con los muchachos y preparar los partidos. Por lo administrativo y los puntos, nosotros creemos y somos optimistas que van a volver. No hubo intención de sacar ventaja de parte de la dirigencia. Hay una interpretación diferente de una norma con ambigüedad", expresó el DT argentino.