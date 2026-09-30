TAS ratificó resta de puntos a La Calera y complicó más su lucha por la permanencia

Unión La Calera recibió un duro golpe en su lucha por evitar el descenso a Primera B, luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó su apelación y confirmó la resta de seis puntos aplicada al club.

La sanción se originó a partir de las denuncias presentadas por Cobresal y Everton, que acusaron al elenco "cementero" de utilizar a un sexto futbolista extranjero en cancha, el argentino Axel Encinas, en los partidos que enfrentaron a La Calera con ambos equipos por el Campeonato Nacional.

El cuadro calerano había ganado esos dos compromisos, pero el Tribunal de Disciplina resolvió posteriormente castigarlo con la pérdida de los puntos, decisión que llevó al club a recurrir al TAS en busca de revertir el fallo.

El organismo internacional mantuvo íntegramente la sanción y además determinó que Unión La Calera deberá asumir los costos del arbitraje.

En ese marco, el club deberá pagar 3.000 francos suizos a la ANFP como contribución a los gastos legales y de otra naturaleza derivados del procedimiento, además de 1.500 francos suizos a Cobresal y otros 1.500 a Everton.

La resolución no provocará modificaciones adicionales en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, donde Unión La Calera continúa como colista absoluto con 17 puntos y quedó aún más comprometido con la zona de descenso.

Cobresal, en tanto, permanece antepenúltimo con 24 unidades, mientras Everton se mantiene cuarto con 36 positivos.