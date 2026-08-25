Adiós al "Tati": La emotiva despedida de José María Buljubasich en Universidad Católica
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En una emotiva conferencia de prensa, el ahora exgerente deportivo de Universidad Católica, José María Buljubasich se despidió del cuadro cruzado luego de 16 años en el cargo, período en que ganó 12 títulos siete de elos de Primera División.
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