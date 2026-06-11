Daniel Garnero: El equipo está en ascenso en todo sentido

El técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero, hizo la previa del duelo que el elenco cruzado afrontará ante Universidad de Concepción por la fecha 15 de la Liga de Primera, y aseguró que el equipo ha ido mejorando en todas las dimensiones, lo que le genera confianza de cara a la segunda rueda del torneo nacional.

"La verdad que veo que el equipo está creciendo. Está en ascenso en todo sentido: en niveles individuales, colectivamente. Se están obteniendo los resultados que buscamos, de muy buena forma, así que estamos muy satisfechos con el momento que está atravesando el equipo", expresó en conferencia de prensa.

En esa misma línea, el entrenador trasandino expresó que "el campeonato chileno es muy parejo. No hay grandes diferencias. El puntero que se cortó mucho no gana superando a todos los rivales por mucho. Son todos resultados muy cortos. El equipo viene creciendo, viene consolidándose y eso nos da la seguridad de que vayamos a buscarlo de la manera que busquemos, podemos obtener el resultado que queremos, así que estamos bien. Nosotros estamos bien, sabiendo que vamos a enfrentar a un rival difícil".

El técnico también contó que el equipo "físicamente no tuvo inconvenientes. Si bien tuvimos mucha exigencia, el plantel respondió muy bien. No hubo grandes lesiones y con tanta exigencia, tantas intensidades, porque el equipo fue aumentando constantemente las intensidades físicas en las distintas competencias, lo íbamos haciendo cada vez mejor, más intenso y el plantel reaccionaba muy bien, así que por ese lado muy, muy satisfecho".

De cara a la Copa Chile, certamen donde la UC debutará la próxima semana luego de finalizada la primera rueda de la Liga de Primera, Garnero adelantó que "vamos a prepararnos para ganarla. Jugarán los chicos que tienen que jugar. Pero toda competencia que tengamos vamos a prepararnos para competir y llegar a lo más, lo más alto posible".