supergeek

De vuelta al rojo: La nueva camiseta de visitante de la UC

Universidad Católica presentó a través de sus redes sociales la indumentaria que usará el equipo en sus partidos como visitante. A través de un video que deja ver una grabación en formato VHS, Puma explica que la camiseta está "inspirada en un estilo clásico y hecha para representar a los Cruzados en todas partes".

