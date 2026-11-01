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El "cruzalbismo" estelarizó los memes tras la caída de la U en el clásico con la UC

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Universidad Católica venció por 1-0 a Universidad de Chile en el clásico universitario 203, dándole una mano a Colo Colo para sellar el título si vence a Ñublense en la fecha 27 de la Liga de Primera. Por ello, el "cruzalbismo" fue gran foco de los memes luego del partido en el Claro Arena.

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