Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago23.8°
Humedad45%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo

La Serena aguantó con uno menos y cosechó un punto ante Huachipato en Talcahuano

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Deportes La Serena aguantó con uno menos, por la expulsión de Gonzalo Figueroa el inicio del segundo tiempo, y logró cosechar un empate 0-0 ante Huachipato este domingo en Talcahuano, en la fecha 26 de la Liga de Primera.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados