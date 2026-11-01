La Serena aguantó con uno menos y cosechó un punto ante Huachipato en Talcahuano
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Deportes La Serena aguantó con uno menos, por la expulsión de Gonzalo Figueroa el inicio del segundo tiempo, y logró cosechar un empate 0-0 ante Huachipato este domingo en Talcahuano, en la fecha 26 de la Liga de Primera.
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