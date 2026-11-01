La U se alejó del título y la UC recuperó terreno por el "Chile 2" tras el clásico universitario
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El importante clásico universitario 203, válido por la fecha 26 de la Liga de Primera 2026, terminó en un friccionado 1-0 de Universidad Católica sobre Universidad de Chile, con tempranero gol de Clemente Montes (4').
Aquel resultado alejó a los azules del título; a 10 puntos del líder Colo Colo. En tanto, los "cruzados" se acercaron a dos puntos de la U en su disputa por el cupo directo a Copa Libertadores como "Chile 2".
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