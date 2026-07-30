Garnero puso cautela con Clemente Montes: Apurar y arriesgar no entran en la conversación

El técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero, abordó la recuperación de Clemente Montes y fue categórico al señalar que el cuerpo técnico no apurará su regreso, mientras mostró optimismo por los avances de Gary Medel y reconoció que el club todavía busca refuerzos.

Montes se mantiene fuera de las canchas después de sufrir una lesión en el pie derecho que requirió una intervención quirúrgica, aunque el entrenador destacó que su recuperación avanza dentro de los plazos establecidos.

¿Montes jugará contra Estudiantes?

Consultado por la posibilidad de que el atacante esté disponible para la llave de Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata, Garnero evitó establecer una fecha concreta y recalcó que la prioridad será respetar su recuperación.

"Apurar, arriesgar, esas palabras no entran en esta conversación", sostuvo el entrenador, quien añadió que espera contar con Montes lo antes posible, siempre que su evolución médica y física lo permita.

"Ojalá se le den los tiempos a Clemente para poder contar con él en los partidos de Copa, pero de no ser así, buscaremos otra alternativa", agregó.

¿Cuándo regresará Gary Medel?

Garnero también entregó buenas noticias sobre Gary Medel, quien ya completó una práctica junto al resto de sus compañeros y se acerca a volver a una convocatoria después de superar sus problemas físicos.

"Gary ya está entrenando a la par de sus compañeros. Ayer hizo un entrenamiento con todo el grupo. Eso es muy bueno", señaló el técnico sobre el referente, cuya recuperación ya había permitido que fuera evaluado para regresar a las citaciones.

El entrenador explicó que analizarán cómo responde Medel al esfuerzo antes de integrarlo definitivamente a la lista de convocados y posteriormente al equipo titular.

"Estamos ilusionados con que en poco tiempo Gary ya pueda estar a disposición nuestra para integrar la lista de convocados, ante todo, y después el equipo. ¿Por qué no?", expresó.

¿Universidad Católica buscará más refuerzos?

Garnero aseguró que la posibilidad de incorporar nuevos futbolistas sigue abierta, pese a las complicaciones que ha enfrentado Universidad Católica durante el mercado de fichajes.

"No es caso cerrado para nada y ojalá podamos concretar algún refuerzo", afirmó el entrenador, quien anteriormente ya había reconocido las dificultades del club para encontrar incorporaciones.

"Está complicado. Siempre aparecen algunas complicaciones que, por un motivo o por otro, no terminan de convencer, y cuando sí convencen aparecen otros inconvenientes. Ojalá podamos y, si no podemos, acá estamos", concluyó.