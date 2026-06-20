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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Garnero tras el debut triunfal en Copa Chile: Nos llevamos un resultado muy merecido

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Los rendimientos siguen estando bien y eso hace que no disminuya para nada lo colectivo", argumentó.

Garnero tras el debut triunfal en Copa Chile: Nos llevamos un resultado muy merecido
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Daniel Garnero, director técnico de Universidad Católica, valoró la victoria por 3-0 ante Deportes Copiapó para iniciar su participación en Copa Chile, resaltando la actuación de un equipo que sigue firme colectivamente.

"Como todos, queremos competir al máximo y llegar lo más arriba posible. Estamos con cierta decepción de no avanzar en la Copa de la Liga. Hoy nos tocaba arrancar (en Copa Chile) y estábamos muy metidos, sabíamos que sería difícil; en una cancha difícil", dijo en conferencia de prensa.

"En líneas generales el equipo hizo un gran juego y terminamos llevándonos un resultado muy merecido", sumó.

"Mejoramos respecto a otros partidos donde le dábamos posibilidades al rival. El equipo reacciona, busca, tiene una idea clara e individualidades que están cada vez mejor", resaltó.

En un plano más general de la temporada, Garnero expresó: "Estamos muy contentos, muy conformes. A principio de año costó mucho. Creíamos necesario reforzar al plantel y estamos contentos con que se están utilizando cada vez más futbolistas".

"Los rendimientos siguen estando bien y eso hace que no disminuya para nada lo colectivo. Entonces, estamos con la tranquilidad de haber conformado un gran plantel y que esté respondiendo", agregó.

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