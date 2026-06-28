Garnero y la lesión de Montes: "Ojalá que pueda venir alguien a reforzar"

Daniel Garnero, director técnico de Universidad Católica, valoró el triunfo ante San Luis por 4-2 en el marco de la Copa Chile y expresó su sentir sobre la lesión que sufrió Clemente Montes en la antesala del partido.

"Fue un partido muy parejo, muy tenso, nos costó por momentos. Jugamos ante un gran rival que lo hizo muy bien, pero obtuvimos el resultado que fuimos a buscar", señaló en conferencia de prensa.

"En el momento que fuimos efectivos, controlamos el juego; no en la medida que más me gusta, porque necesitamos hacerlo más tiempo y se quedó en un momento muy de ida y vuelta. Es algo que tenemos que corregir para dominar más al rival, sobre todo con el resultado a favor", sumó sobre el partido.

Respecto de la lesión de Montes en su tobillo derecho y que lo llevó al quirófano, Garnero espera que tenga un pronto regreso a las canchas.

"Tuvo un inconveniente, son cosas del fútbol Lamentablemente nos sorprendió a todos. No esperábamos este tipo de intervenciones que tuvo que hacerse y ojalá que vuelva lo antes posible y bien. Lo vamos a necesitar, sin ninguna duda. Los tiempos los dirán los médicos", indicó.

Sobre la posibilidad de un fichaje para su reemplazo, Garnero remarcó que una baja "no facilita el poder incorporar a alguien. Que nosotros tengamos más necesidad o más urgencia no significa que por eso podamos incorporar, así que estamos en eso".

De todas maneras, el DT deseó que "ojalá que pueda venir alguien a reforzar, porque en esa posición necesitábamos también a alguien y ahora con esto de Clemente, obviamente, se va a agudizar un poquito más. Lo iremos arreglando. Ojalá que estas negociaciones puedan dar sus frutos".

El técnico también vio con buenos ojos la continuidad del fútbol nacional durante el Mundial: "Esta competencia tan seguida nos da la posibilidad de poder ir incorporando más futbolistas. Ellos se preparan, aprovechan sus oportunidades y hace mucho más competitivo el juego interno del plantel, y eso obviamente que ayuda, potencia al equipo y nos deja muy contentos".

La UC continuará en la Copa Chile recibiendo a Everton el martes 30 de junio a las 20:30 horas, para repetir localía ante Deportes Copiapó el sábado 4 de julio en el mismo horario.