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En la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión, ubicada a mil kilómetros del Polo Sur y a unas cinco horas de vuelo desde Punta Arenas, la Fuerza Aérea de Chile (FACh) -a través de su Servicio Aerofotogramétrico (SAF)- está ejecutando el Programa de Observación Polar Multisensor, "iniciativa orientada al estudio de las superficies de nieve y hielo, mediante la integración de tecnologías de percepción remota, instrumentación científica y plataformas aéreas no tripuladas".
El trabajo, desarrollado en colaboración con el Instituto Antártico Chileno (INACh), busca "generar información científica de alta calidad que permita comprender las características de las superficies antárticas, su comportamiento espectral y sus variaciones a lo largo del tiempo".