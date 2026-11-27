Universidad de Chile trabajó con esta formación para visitar a Deportes Concepción este domingo a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el "Ester Roa Rebolledo" por la penúltima jornada de la Liga de Primera, compromiso donde los "azules" intentarán amarrar el subcampeonato y su boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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