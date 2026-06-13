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La formación de la UC para recibir a U. de Concepción en la Liga de Primera

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Apuntando al cierre de la primera rueda en la Liga de Primera, esta es la formación de Universidad Católica para recibir a Universidad de Concepción este domingo a las 17:30 horas en el Claro Arena, por en la decimoquinta fecha del torneo.

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