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Apuntando al cierre de la primera rueda en la Liga de Primera, esta es la formación de Universidad Católica para recibir a Universidad de Concepción este domingo a las 17:30 horas en el Claro Arena, por en la decimoquinta fecha del torneo.
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