La formación de Universidad Católica para la final de la Supercopa ante Coquimbo Unido
Publicado:
Fotos Destacadas
La U viajó a Perú para disputar el amistoso contra Universitario de Lima en la "Noche Crema"
Comienza la entrega de viviendas de emergencia para damnificados por incendios en el Biobío
Pasajera intentó ingresar a Chile con un yacaré bebé disecado
Fotos Recientes
La formación de Coquimbo Unido para la final de Supercopa ante Universidad Católica
La formación de Universidad Católica para la final de la Supercopa ante Coquimbo Unido
La U llegó a Perú para afrontar el amistoso ante Universitario de Lima en la "Noche Crema"
Esta es la formación que utilizará Universidad Católica el domingo ante Coquimbo Unido, en el Estadio Sausalito, en la final de la Supercopa.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados