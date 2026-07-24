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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

La UC anunció campaña para ayudar a afectados por las lluvias en Coquimbo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Este sábado se recibirán insumos en los accesos del recinto.

La UC anunció campaña para ayudar a afectados por las lluvias en Coquimbo
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Universidad Católica anunció a través de redes sociales que este sábado en el marco del partido ante Deportes La Serena se llevará a cabo una campaña solidaria para ir en ayuda de los damnificados que dejó el frente de mal tiempo que afectó a la Región de Coquimbo en los últimos días.

Según informaron desde Cruzados, la iniciativa busca aprovechar la gran asistencia de público para canalizar la ayuda hacia la zona norte del país, una de las más golpeadas por los últimos temporales.

Para ello, se habilitarán puntos de acopio en todos los accesos del recinto, donde los asistentes podrán aportar principalmente con tres tipos de insumos de primera necesidad:

  • Alimentos no perecibles
  • Agua envasada
  • Pañales
  • Aporte digital directo

Junto con la recolección física de insumos, durante el evento se proyectará un código QR en las pantallas gigantes del estadio.

A través de este escáner, los asistentes e hinchas podrán realizar transferencias monetarias de forma rápida y directa a la cuenta de la fundación Desafío Levantemos Chile, institución que desplegará la ayuda económica en los sectores más críticos de la zona afectada.

El duelo entre cruzados y granates se jugará este sábado a las 20:00 horas en el recinto estudiantil.

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