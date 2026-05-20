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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Matías Palavecino fue citado al Tribunal por hablar tras su expulsión

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El volante de Universidad Católica deberá presentarse el martes 26 de mayo en una audiencia telemática.

Matías Palavecino fue citado al Tribunal por hablar tras su expulsión
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El volante de Universidad Católica Matías Palavecino fue citado a comparecer ante el Tribunal de Disciplina el martes 26 de mayo, luego de una denuncia de la Gerencia de Ligas por la situación descrita como "jugador expulsado da entrevista".

El caso se originó en la expulsión del mediocampista "cruzado" durante el empate 1-1 ante Ñublense por la Copa de la Liga, tras una acción sobre Jovany Campusano.

Después del partido, Palavecino entregó sus descargos públicos y aseguró: "No quise hacer eso, lo juro por mi hijo".

En el informe arbitral, el juez José Cabero consignó "juego brusco grave" por la jugada que derivó en la tarjeta roja, sanción por la que el Tribunal ya le aplicó dos partidos de suspensión.

Ahora, el jugador deberá comparecer en la próxima audiencia, que se realizará en forma telemática.

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