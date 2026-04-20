Tagle encabezó su última Junta de Accionistas en Cruzados y deseó éxito a quienes liderarán la SADP

El saliente presidente de Cruzados SADP, Juan Tagle, encabezó este lunes su última Junta Ordinaria de Accionistas, en el Claro Arena, y dejó un mensaje a quienes lo sucederán en el proyecto de sacar adelante a Universidad Católica.

"Muchas gracias por estar esta mañana junto a nosotros en esta nueva Junta Ordinaria de Accionistas de Cruzados SADP, en la que daremos cuenta de un nuevo año de gestión de la Sociedad", señaló en declaraciones reproducidas por el club precordillerano.

"Presido esta reunión con mucha emoción, en primer lugar, porque por primera vez la reunión anual de accionistas se realiza en nuestra nueva casa, el Claro Arena (tal como lo prometimos en la Junta pasada), y, en segundo lugar, porque será la última Junta que me tocará dirigir como Presidente de esta maravillosa institución, considerando que luego de 16 años formando parte del Directorio y 10 años como su presidente, he decidido no postular a un nuevo período como director", agregó.

Sostuvo que deja, también, un agradecimiento "a los hinchas cruzados, que con una mística extraordinaria han acompañado al club y al equipo en todas sus etapas. Por la paciencia y el apoyo que tuvieron durante el proceso de construcción de nuestro estadio".

"Gracias por el respeto y el respaldo permanente, tanto en el estadio como fuera de él. Sepan que nunca nos faltó ambición ni el deseo de ganar todo, y que siempre resguardamos la sostenibilidad y el futuro del club", manifestó.

Luego, dijo: "Finalmente quiero agradecer de manera muy especial a familia, mi señora y a cada uno de mis hijos, por su apoyo incondicional y su paciencia a lo largo de estos años".

"En organizaciones dinámicas, los ciclos se renuevan y le deseo el mayor de los éxitos a quienes liderarán este nuevo período. Su gestión será clave para continuar fortaleciendo esta institución, y contarán siempre con mi apoyo. Estoy convencido de que las bases construidas permitirán seguir avanzando con fuerza y ambición y en mí encontrarán un colaborador permanente para seguir en la senda de los éxitos impulsados desde altos desafíos", declaró.

En esa línea, sostuvo que "me despido con gratitud, orgullo y un profundo cariño por Universidad Católica. Nunca soñé siquiera que tendría el privilegio de dirigir al club de mis amores por tantos años, y no me queda más que agradecer a Dios por habérmelo permitido".

En la junta de accionistas se aprobaron la memoria, estados financieros, informe de la Comisión Revisora de Cuentas y el balance de la sociedad al ejercicio terminado el 31 de diciembre el 2025.

También se designó la comisión revisora de cuentas compuesta por Ademir Domic, Alejandro Valdés y Sergio Lecanelier; la comisión revisora de ética compuesta por Hernán Belmar, Pablo Guerrero y Carlos Wiiliamson.

Además se produjo la designación de directores de la sociedad elegidos con los votos de la Serie A: