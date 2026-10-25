Por cuarta ocasión en la temporada Universidad Católica tropezó ante Unión La Calera, colista de la Liga de Primera, y perdió por 3-1 en el Estadio "Nicolás Chahuán Nazar", hipotecando sus posibilidades de pelear por el título del Campeonato Nacional. Los "cementeros", en tantos, sumaron ilusión con tres puntos de oro en su lucha por la permanencia.

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