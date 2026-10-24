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La reñida igualdad entre O'Higgins y Cobresal en El Teniente

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Con un marcador de 1-1, y un tiempo de protagonismo para cada equipo, O'Higgins y Cobresal firmaron tablas por la fecha 25 de la Liga de Primera, complicándose en los últimos puestos del torneo.

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