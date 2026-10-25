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Elías Figueroa celebró su cumpleaños 80 con homenaje de S. Wanderers en Valparaíso

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Elías Figueroa celebró este domingo sus 80 años de vida con un homenaje oficial en el estadio que lleva su nombre en Valparaíso, actividad que reunió a diversas personalidades del fútbol y que contó con la presencia institucional de Santiago Wanderers.

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