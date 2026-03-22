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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

[VIDEO] Diego Valencia puso en ventaja a U. Católica sobre U. de Concepción

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero recibió una asistencia de Matías Palavecino.

[VIDEO] Diego Valencia puso en ventaja a U. Católica sobre U. de Concepción
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El delantero Diego Valencia definió la victoria de U. Católica sobre U. de Concepción al marcar con un cabezazo el 2-1 en el segundo tiempo del duelo disputado en Claro Arena y válido por la Copa de la Liga.

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