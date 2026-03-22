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[VIDEO] Diego Valencia puso en ventaja a U. Católica sobre U. de Concepción
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El delantero recibió una asistencia de Matías Palavecino.
El delantero recibió una asistencia de Matías Palavecino.
El delantero Diego Valencia definió la victoria de U. Católica sobre U. de Concepción al marcar con un cabezazo el 2-1 en el segundo tiempo del duelo disputado en Claro Arena y válido por la Copa de la Liga.
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