[VIDEO] "Ni idea": Así reaccionó Haaland al escudo de Universidad Católica

El delantero noruego Erling Haaland, figura de Manchester City, tuvo un inesperado cruce con el fútbol chileno durante un desafío de EAFC 26 frente al streamer KSI, transmitido a través de YouTube.

En la elección aleatoria de equipos, KSI quedó con Universidad Católica y le preguntó al atacante por el club chileno. Haaland miró el escudo "cruzado" y respondió con sinceridad: "Ni idea", en una reacción que rápidamente llamó la atención.

La escena tuvo además a Fernando Zampedri como protagonista, ya que el delantero de Universidad Católica le anotó a Haaland dentro del videojuego. Pese al gol del capitán "cruzado", el noruego terminó ganando el partido por 2-1.