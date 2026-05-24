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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

[VIDEO] "Ni idea": Así reaccionó Haaland al escudo de Universidad Católica

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La estrella de Manchester City se encontró con el cuadro cruzado durante un desafío de EAFC 26 junto a KSI.

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El delantero noruego Erling Haaland, figura de Manchester City, tuvo un inesperado cruce con el fútbol chileno durante un desafío de EAFC 26 frente al streamer KSI, transmitido a través de YouTube.

En la elección aleatoria de equipos, KSI quedó con Universidad Católica y le preguntó al atacante por el club chileno. Haaland miró el escudo "cruzado" y respondió con sinceridad: "Ni idea", en una reacción que rápidamente llamó la atención.

La escena tuvo además a Fernando Zampedri como protagonista, ya que el delantero de Universidad Católica le anotó a Haaland dentro del videojuego. Pese al gol del capitán "cruzado", el noruego terminó ganando el partido por 2-1.

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