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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Zampedri terminó caliente tras empate con La Serena: Hicimos un segundo tiempo totalmente malo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El capitán "cruzado" convirtió dos goles, incluido el tiro libre que selló el 3-3 en el último minuto.

Zampedri terminó caliente tras empate con La Serena: Hicimos un segundo tiempo totalmente malo
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El delantero y capitán de Universidad Católica, Fernando Zampedri, manifestó su molestia luego del empate 3-3 ante Deportes La Serena, encuentro en que anotó dos goles. El conjunto "cruzado" se puso 2-0 en ventaja, pero el elenco "granate" reaccionó, dio vuelta el marcador y quedó 3-2 arriba antes del tiro libre que el atacante convirtió, con algo de fortuna, en el último minuto.

"Terminé caliente por el partido, por la situación. La verdad es que hicimos un gran primer tiempo y demostramos totalmente otra cosa en el segundo", declaró Zampedri a TNT Sports después del encuentro.

Zampedri cuestionó el segundo tiempo de la UC

El goleador apuntó a la caída en el rendimiento del equipo después del descanso: "Bajamos el ritmo, bajamos la intensidad, no pudimos presionar. Habrá que mejorar".

Consultado por la posibilidad de que la tabla de posiciones influyera en el ánimo del plantel, Zampedri evitó profundizar debido a su molestia por lo ocurrido en la cancha.

"Estoy muy caliente. Es un partido muy difícil de analizar ahora. Lo que sí sé es que hicimos un segundo tiempo totalmente malo para nosotros. Habrá que mirarlo, corregir y seguir trabajando", cerró el capitán "cruzado".

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