"¿Ahora qué hago con esto?": ExU. de Chile puso a la venta sus camisetas del club

Una gran sorpresa en redes sociales dio el futbolista panameño Armando Cooper gracias a la decisión que tomó al encontrar ocho camisetas de su paso por Universidad de Chile.

"Lo que me encontré, ¿Ahora qué hago con esto?", escribió en una historia de Instagram que luego comentó con un decidor "las vendo", junto a emojis de una risa picaresca.

El delantero de 38 años disputó el Mundial de Rusia 2018 con Panamá como jugador de la U, pero apenas sumó 110 partidos en tres partidos durante su único semestre como azul: La recordada goleada 6-1 sufrida ante Unión La Calera en Quillota, un triunfo por la mínima ante O'Higgins y otra caída de 2-1 frente a Palestino.