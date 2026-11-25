Eduardo Alamos, presidente de Azul Azul, habló tras la reunión con la Casa de Estudios de la Universidad de Chile y manifestó las buenas sensaciones por el inicio de una "nueva etapa", asegurando que se realizará un nuevo convenio; además, se refirió al tema del sponsor con una casa de apuestas, y explicó que ese asunto no se conversó en la reunión, porque es algo que se tratará en el nuevo convenio.

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