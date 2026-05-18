La presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, abordó la tensión institucional con la Universidad de Chile luego de que la casa de estudios solicitara un informe jurídico para fiscalizar la concesión. La directiva calificó el proceso como "normal" y descartó una reunión con la actual rectora, Rosa Devés, asegurando que esperará a la próxima autoridad para retomar el diálogo.

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