En este capítulo de Congreso Futuro en Cooperativa, analizamos un estudio del Centro UC de la Familia y la Escuela de Trabajo Social que reveló que el 67% de los menores de 6 años se expone diariamente a teléfonos celulares o dispositivos digitales, pese a que 60% de los cuidados sostiene que los niños no deberían usar pantallas. Para ello, conversamos con Carolina Muñoz, directora del proyecto y académica de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica.

Asimismo, conversamos con el investigador chileno Eduardo Villablanca, quien lideró un estudio del Instituto Karolinska de Suecia que reveló que las enfermedades inflamatorias intestinales no son un proceso uniforme, sino una combinación de múltiples respuestas celulares simultáneas, lo que abre nuevos antecedentes para su tratamiento.

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