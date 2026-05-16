El actual presidente de la Asociación Metropolitana de Tenis Oriente (AMTO) y candidato a la presidencia de la Federación de Tenis de Chile (Fetech), Francisco Puelma, conversó con Cooperativa Deportes sobre su proyecto para liderar el organismo tras la inminente salida de Sergio Elías, apuntando a un recambio con la descentralización y la integración de dos leyendas: Marcelo Ríos y Fernando González.

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