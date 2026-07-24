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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Charles Aránguiz y Eduardo Vargas volverán en Universidad de Chile ante Audax Italiano

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El duelo es este domingo en La Florida.

Charles Aránguiz y Eduardo Vargas volverán en Universidad de Chile ante Audax Italiano
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Universidad de Chile continúa preparando el partido de este domingo frente a Audax Italiano, por la fecha 16 de la Liga de Primera, con la misión de comenzar de buena manera la segunda rueda del campeonato.

En la antesala del compromiso, el técnico Fernando Gago confirmó una importante novedad para la conformación de la convocatoria: "Charles y Eduardo sí, van a estar en consideración para estar convocados".

De esta manera, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas dejaron atrás los problemas físicos que los mantuvieron al margen y volverán a estar disponibles en el conjunto azul, con la posibilidad de sumar minutos ante el elenco itálico.

La U juega el domingo ante Audax, desde las 17:30 horas en La Florida.

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