Chats con Hermosilla destapan redes judiciales de segundo máximo accionista de Azul Azul

Un reportaje publicado ayer miércoles dio a conocer el registro íntegro de las conversaciones de WhatsApp que mantuvieron los abogados Luis Hermosilla y José Ramón Correa, segundo máximo accionista de Azul Azul, entre 2018 y 2023.

Los mensajes exponen la red de contactos de Correa —quien fuera jefe de gabinete de la Contraloría— y las coordinaciones que realizó junto a Hermosilla para influir en nombramientos y fallos judiciales.

De acuerdo con la publicación de Reportea, en 2018 Hermosilla le pidió a Correa interceder ante el ministro de la Corte Suprema, Manuel Valderrama —a quien Correa definió en los chats como su "amigo"—, para evitar la anulación del juicio por el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay.



El hecho adquiere relevancia en la actualidad, ya que la sala penal de la Suprema, presidida por el propio Valderrama, deberá resolver un recurso de amparo presentado por Correa. El libelo busca declarar ilegal el allanamiento que la Fiscalía realizó a sus oficinas en mayo pasado, en el marco del caso Sartor. En dicha causa, el Ministerio Público indaga a Correa tras adquirir el 21 por ciento de las acciones de Azul Azul con financiamiento de un fondo vinculado a Sartor, gestora investigada por presunto uso indebido de dineros de aportantes.

Campaña por Dorothy Pérez y Ángela Vivanco

Los diálogos también muestran gestiones en el máximo tribunal en 2018, luego de que Dorothy Pérez, actual contralora general, fuera desvinculada del servicio por el entonces contralor Jorge Bermúdez.

Para revertir la salida de Pérez —cercana a Correa—, se presentó un recurso de protección que fue acogido por la Corte Suprema. Uno de los votos favorables clave fue el de Ángela Vivanco, cuya postulación al máximo tribunal había sido promovida activamente por Hermosilla y Correa, según dan cuenta los mensajes de la época.

Los chats revelan además la intervención de Correa en diversas designaciones judiciales, coordinadas en ocasiones con el exministro del Interior, Andrés Chadwick, y el abogado Gabriel Zaliasnik.

En las conversaciones se mencionan reuniones y gestiones con ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, como Juan Cristóbal Mera, de quien Correa llegó a escribir que era "absolutamente nuestro" tras compartir una reunión informal. Asimismo, promovió nombres para el Tribunal Constitucional, como José Manuel Díaz de Valdés.

Otro de los nombramientos abordados fue el de Sergio Yáber como Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto. "Era el que le habíamos recomendado", le escribió Correa a Hermosilla tras la confirmación de la plaza. Yáber es investigado actualmente por la Fiscalía por lavado de activos en la denominada "trama bielorrusa" ligada a Ángela Vivanco, además de enfrentar una causa por tráfico de influencias por transferencias bancarias a jueces y políticos.

El reportaje consignó que José Ramón Correa no estuvo disponible para entregar declaraciones sobre estos antecedentes.