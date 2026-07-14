Corfuch inició proceso para reincorporar más de 29.000 socios a su padrón

La Corporación de Fútbol Profesional de la Universidad de Chile (Corfuch), informó el comienzo de su Campaña de Validación de Socios Históricos, que tiene como objetivo restablecer su antiguo padrón de socios en miras a las elecciones previstas para fin de año.

Más de 29.000 socios y socias, eliminados forzosamente de los registros al momento de la quiebra del club en 2007, serán reincorporados luego de aprobarse en la Asamblea General el mecanismo de acreditación de la anterior base de datos.

"Buscamos recomponer la base social de sus hinchas, pretendiendo volver a ser un club que tiene una ligazón con la Universidad de Chile, que respeta sus valores", señaló Reinardo Gajewski, Secretario General de la Corfuch.

"Un socio que no está en el padrón es un socio sin voz. Esta campaña es, ante todo, una restitución de derechos", explicó Andrés Jaque, Presidente de la Comisión Validadora de Socios Históricos.

"Los socios son el único activo del club que ningún tribunal puede embargar. Por eso fortalecer el padrón no es un trámite administrativo, es asegurar que, pase lo que pase, la Universidad de Chile siga teniendo una casa que le pertenezca a sus hinchas", complementó el vocero de los socios de la Corfuch, Jorge Tapia.

El proceso de reintegro para quienes fueron socios antes de la quiebra estará abierto hasta el 30 de septiembre, a través del sitio web de la Corporación.