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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Desde México: Aseguran que la U está cerca de sumar su segundo refuerzo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los azules avanzaron para incorporar un nuevo nombre a su línea defensiva.

Desde México: Aseguran que la U está cerca de sumar su segundo refuerzo
 @valegauthier_ / Photosport
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Universidad de Chile está cerca de cerrar a su segundo refuerzo de cara a la renaudación de la Liga de Primera, que en caso de concretarse se sumará a la incorporación de Gonzalo Reyna.

Según detalla el medio Fieramanía, portal partidario de Club León, el club laico acercó posturas para hacerse con el préstamo del defensa uruguayo Valentín Gauthier, de 22 años.

El zaguero charrúa, que registra un paso por Juventud de las Piedras en su país natal, ha jugado 15 partidos con León durante la temporada 2025/26, siendo los últimos seis como como titular tras reemplazar al lesionado Sebastián Vegas.

Sin embargo, el conjunto azteca posee la necesidad de liberar un cupo de extranjero, debido a esto, el central ha sido sondeado desde Independiente de Avellaneda y la U que busca un refuerzo para una zaga que ha sufrido de sobremanera con las lesiones.

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