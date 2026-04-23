Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago11.1°
Humedad66%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Director de la U. de Chile en Azul Azul valoró salida de Clark: Primaba lo económico por sobre lo social

Publicado: | Fuente: Cooperativa FM
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Andrés Weintraub, director representante de la Universidad de Chile en Azul Azul, conversó con Cooperativa Deportes PM tras la salida de Michael Clark como presidente de la SA y reiteró que era lo mejor para la institución, pues "su presidencia se manifestaba como accionista de un fondo de inversión" y no como hincha, siendo que en su gestión "primaba lo económico por sobre lo social".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados