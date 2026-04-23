Andrés Weintraub, director representante de la Universidad de Chile en Azul Azul, conversó con Cooperativa Deportes PM tras la salida de Michael Clark como presidente de la SA y reiteró que era lo mejor para la institución, pues "su presidencia se manifestaba como accionista de un fondo de inversión" y no como hincha, siendo que en su gestión "primaba lo económico por sobre lo social".

LEER ARTICULO COMPLETO