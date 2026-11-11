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En medio de lío judicial: Liquidador de Sartor afina el nuevo directorio de Azul Azul

Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes
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El liquidador Eduardo Godoy afina detalles para presentar los nuevos siete directores de Azul Azul que se presentarán en la junta de accionistas de Azul Azul este viernes, y de momento, ya están ratificados los cuatro nombres que continuarán en el directorio: José Ramón Correa, José Miguel Insulza, y por parte de la Casa de Estudios seguirán Andrés Weintraub y Héctor Humeres. Aunque hay nubes en el horizonte, ya que Godoy también está imputado en dos procesos judiciales. Escucha el informe de Francisco Caneo en Cooperativa Deportes.

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