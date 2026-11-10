Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago26.6°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo

Las claves en la negociación para la renovación de Charles Aránguiz en la U

Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Universidad de Chile continúa avanzando con el tema renovaciones y uno de los casos más emblemáticos que debe resolver es el de Charles Aránguiz, capitán del equipo, quien está un poco descontento con el cuerpo técnico de Fernando Gago. Además, unas declaraciones del jugador, que fueron filtradas por un medio partidario, "fuimos un desastre", generan ruido tras haber perdido la pelea por el título con Colo Colo. Escucha el informe de Ivo Bay en Cooperativa Deportes.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados