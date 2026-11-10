Universidad de Chile continúa avanzando con el tema renovaciones y uno de los casos más emblemáticos que debe resolver es el de Charles Aránguiz, capitán del equipo, quien está un poco descontento con el cuerpo técnico de Fernando Gago. Además, unas declaraciones del jugador, que fueron filtradas por un medio partidario, "fuimos un desastre", generan ruido tras haber perdido la pelea por el título con Colo Colo. Escucha el informe de Ivo Bay en Cooperativa Deportes.

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