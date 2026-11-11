Vicente Morales, jefe (s) de Ingeniería para la Sustentabilidad de la FCFM-Uchile, adelantó en Una Nueva Mañana lo que será la "Reciclatón y Reparatón e-Waste", evento que se realizará entre el 12 y 14 de noviembre en el campus Beauchef.

Esta iniciativa busca combatir el avance de la basura electrónica, principalmente computadores, impresoras y monitores, los que terminan en la basura común o guardados de forma indefinida.

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