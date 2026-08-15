Universidad de Chile siguió con su seguidilla de triunfos tras imponerse por 1-3 a Deportes Limache en Quillota. Con este resultado, los azules alcanzaron los 36 puntos y también una racha de seis partidos ganados en todas las competiciones previo al Superclásico ante Colo Colo, club que marcha líder con 45 unidades.

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