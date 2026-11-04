Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago23.9°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo

Gago confía en la remontada de la U en Copa Chile: "Saldremos con lo mejor desde el minuto uno"

Publicado:
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Con la obligación de levantar un 0-2 en contra, el DT de Universidad de Chile, Fernando Gago, descartó guardar piezas y ratificó a Charles Aránguiz para la revancha de este miércoles ante Deportes Antofagasta en Santa Laura por Copa Chile, manifestando su absoluta convicción en lograr el paso a semifinales: "Tenemos que llevar el partido a nuestro ritmo y ganar en cada acción; confío plenamente en este equipo para remontar", remarcó el adiestrador.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados