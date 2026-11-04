Con la obligación de levantar un 0-2 en contra, el DT de Universidad de Chile, Fernando Gago, descartó guardar piezas y ratificó a Charles Aránguiz para la revancha de este miércoles ante Deportes Antofagasta en Santa Laura por Copa Chile, manifestando su absoluta convicción en lograr el paso a semifinales: "Tenemos que llevar el partido a nuestro ritmo y ganar en cada acción; confío plenamente en este equipo para remontar", remarcó el adiestrador.

LEER ARTICULO COMPLETO