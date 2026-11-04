Jugadores de la U llegaron a la Teletón para saludar a pequeños hinchas azules
Publicado:
Fotos Destacadas
Hinchas llenaron de flores el estadio de Tenerife en memoria de Jesús de Miguel
Kast abordó inversiones y seguridad con Felipe VI en Madrid
Junto a Princesa Alba y Sinaka: Don Francisco dio el vamos a Teletón 2026
Fotos Recientes
Jugadores de la U llegaron a la Teletón para saludar a pequeños hinchas azules
La premiación 100 Líderes Mayores 2026 en imágenes
Organizaciones feministas exigieron la renuncia del ministro Rabat frente a La Moneda
El capitán de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, y los jóvenes Agustín Arce e Ignacio Vásquez, llegaron hasta el Instituto Teletón de Santiago para recorrer las instalaciones del lugar, y saludar a niños y niñas hinchas de la U.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados