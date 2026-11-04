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Jugadores de la U llegaron a la Teletón para saludar a pequeños hinchas azules

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El capitán de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, y los jóvenes Agustín Arce e Ignacio Vásquez, llegaron hasta el Instituto Teletón de Santiago para recorrer las instalaciones del lugar, y saludar a niños y niñas hinchas de la U.

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